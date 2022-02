Carioca: Flu supera Volta Redonda e garante vaga nas semifianais

Mesmo sem força máxima, o Fluminense não teve dificuldades para derrotar o Volta Redonda por 3 a 0, na noite deste sábado (19), no Estádio Luso Brasileiro, na zona norte do Rio. Com o resultado, o Tricolor se firmou ainda mais na liderança da Taça Guanabara e, de quebra, assegurou lugar nas semifinais do Campeonato Carioca. Com 21 pontos, o time das Laranjeiras não pode mais terminar abaixo da quarta colocação na primeira fase da competição, critério para avançar às semis. Os gols foram marcados por Nonato, Manoel e Calegari.

E QUE GOLAAAAÇO DO #MlkDeXerém! Veja com a #CâmeraDoFluzão! https://t.co/nxsUxroTBp pic.twitter.com/XRs7JyqErc — Fluminense F.C.