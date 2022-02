Bruno Soares se classifica pela 1ª vez à final de duplas do Rio Open

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray estão na final de dupla do Rio Open 2022. É a primeira vez que o mineiro de Belo Horizonte se classifica para a decisão do título no ATP 500 do Rio, o maior torneio da América do Sul. Apoiada pela torcida, a dupla superou neste sábado (19) os campeões de 2020, o argentino Horacio Zeballos e o espanhol Marcel Granollers, por 2 sets a 0 (parciais 6/3 e 6/2).