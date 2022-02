Thiago Braz conquista prata na França com salto de 5,81 metros

O medalhista olímpico Thiago Braz começou bem o ciclo rumo aos Jogos de Paris 2024. Ouro na Rio 2016 e bronze ano passado na Olimpíada de Tóquio, o paulista faturou a medalha de prata no salto com vara no Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais, na cidade de Liévin, no norte da França. O brasileiro cravou 5,81 metros na noite desta quinta-feira (17), conseguindo sua melhor marca neste ano. A competição em Liévin é válida pela série ouro do circuito mundial indoor de 2022 da Federação Internacional de Atletismo (World Athletics).