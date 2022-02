Santos anuncia saída de Fábio Carille antes de clássico pelo Paulistão

O Santos anunciou nesta sexta-feira (18) a saída do técnico Fábio Carille. Segundo o clube paulista, o vínculo se encerrou em "comum acordo". O auxiliar Leandro Silva, o preparador Walmir Cruz e o analista de desempenho Dênis Lupp também deixaram o Peixe.

A mudança ocorre dois dias antes do clássico contra o São Paulo, neste domingo (20), às 18h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O auxiliar Marcelo Fernandes dirigirá o Alvinegro no San-São.

O Santos FC comunica que Fábio Carille deixa a função de técnico do time profissional nesta sexta. A saída aconteceu em comum acordo entre a diretoria e o treinador.



O auxiliar Leandro Silva, o preparador físico Walmir Cruz e o analista de Dênis Lupp também deixam o Clube. pic.twitter.com/8Mu9Sjte7P

Carille não resistiu ao início de temporada ruim no comando santista. A derrota por 3 a 2 para o Mirassol, na noite desta quinta (17), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), foi decisiva para a saída do técnico. O Santos está em segundo no Grupo D, com nove pontos, mas venceu só dois jogos dos sete realizados. Apesar de estar na zona de classificação da chave às quartas de final, a quatro pontos do líder Red Bull Bragantino, a equipe tem apenas a oitava campanha do Estadual (entre 16 times) e está dois pontos a frente da Ferroviária, que, neste momento, é a penúltima colocada geral e abre a zona de rebaixamento à Série A2.

O treinador assumiu o Santos em setembro do ano passado, no lugar de Fernando Diniz, quando o time lutava contra o descenso no Campeonato Brasileiro. O Peixe escapou da queda e terminou a competição em décimo lugar, com vaga na Copa Sul-Americana. Carille dirigiu a equipe em 25 jogos, com nove vitórias, nove empates em sete derrotas. O aproveitamento foi de 48%.

