Pia Sundhage promete mudanças na seleção feminina contra a França

A seleção feminina de futebol terá mudanças na segunda rodada do Torneio Internacional da França. As brasileiras encaram as anfitriãs neste sábado (19), a partir das 17h10 (horário de Brasília), no estádio Michel D'Ornano, na cidade de Caen, na Normandia. Na última quarta-feira (16), no mesmo local, as comandadas de Pia Sundhage estrearam na competição amistosa empatando por 1 a 1 com a Holanda.

"Teremos novas jogadoras amanhã [sábado]. Uma razão é que elas estão lidando com o fuso horário e ainda não estão com ritmo de jogo, então optamos por poupá-las [diante da Holanda] para tê-las iniciando o jogo contra a França. Então, haverá mudanças, absolutamente", afirmou Pia, em entrevista coletiva nesta sexta (18).