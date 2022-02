Inter empata com Brasil de Pelotas pelo Gauchão e frustra torcedor

O Internacional teve a chance de assumir a liderança do Campeonato Gaúcho, mas decepcionou o torcedor. Nesta quarta-feira (16), o Colorado ficou no 1 a 1 com o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Estadual.

(INTxBRA) ⏰ 51'/2T: Fim de jogo! Colorado fica no empate com o Brasil de Pelotas. Na próxima rodada, enfrentaremos o São José, domingo, às 20h30. #VamoInter