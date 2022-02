O Cruzeiro reassumiu a liderança do Campeonato Mineiro após derrotar o Uberlândia por 2 a 1, nesta quinta-feira (17) no estádio Independência. Após o triunfo, a Raposa chegou aos 18 pontos, dois a mais do que o vice-líder Atlético-MG.

