O CRB levou a melhor no duelo que encerrou a quinta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Nesta quinta-feira (17), o Galo de Campina derrotou o Globo por 2 a 0 no estádio Rei Pelé, em Maceió.

