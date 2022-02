Com um gol do artilheiro Nenê, o Vasco derrotou o Bangu por 2 a 0, nesta quinta-feira (17) no estádio de São Januário, e se manteve na terceira posição da classificação da Taça Guanabara do Campeonato Brasileiro (com 16 pontos conquistados).

