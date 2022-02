União Frederiquense domina e surpreende Grêmio no Campeonato Gaúcho

O Grêmio sofreu a primeira derrota na temporada. Nesta quarta-feira (16), o Tricolor foi surpreendido pelo União Frederiquense e perdeu por 3 a 1 na Arena Frederiquense, em Frederico Westphalen (RS), pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho.

Fim de jogo: União Frederiquense 3x1 #Grêmio

Nosso próximo compromisso no #Gauchão2022 será no sábado, diante da equipe do São Luiz, na Arena.



