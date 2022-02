Surfe: Ítalo Ferreira avança direto para 3ª etapa de Sunset Beach

O campeão olímpico Ítalo Ferreira iniciou a sua participação na segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe, nesta terça-feira (15) na praia de Sunset Beach, com a classificação direta para a terceira fase da competição.

O potiguar participou da quinta bateria da primeira fase com os havaianos Ezekiel Lau e Billy Kemper. O brasileiro, de 27 anos, liderava a disputa até os minutos finais, quando Lau tomou a primeira posição. Com isso, Ítalo passou em segundo lugar (com 11,67 pontos), atrás do surfista do Havaí (com 12,43 pontos).

Além do campeão olímpico, o Brasil teve mais cinco representantes classificados direto para a terceira fase: Jadson André, Samuel Pupo, Deivid Silva, João Chianca e Filipe Toledo. Já Caio Ibelli também avançou, mas através da repescagem.

