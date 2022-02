Na volta do Mundial, Palmeiras derrota Ferroviária pelo Paulistão

O Palmeiras saiu vitorioso do primeiro compromisso após a disputa do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). Nesta quarta-feira (16), o Verdão superou a Ferroviária por 2 a 0 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

TRÊS PONTOS NOS TRILHOS!