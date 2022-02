Flamengo bate Madureira e alcança liderança provisória no Carioca

O Flamengo venceu o Madureira, de virada, por 2 a 1, e chegou, momentaneamente, à liderança do Campeonato Carioca, na abertura da sétima rodada da Taça Guanabara. O Rubro-Negro agora soma 16 pontos, um a menos que o Fluminense, mas o Tricolor pode se manter no topo da tabela caso vença o Nova Iguaçu, logo mais, às 21h35 (horário de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro. É o último jogo do time carioca antes da decisão de título da Supercopa do Brasil, às 16h do próximo domingo (20), na Arena Pantanal, em Cuiabá.