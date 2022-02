Carioca: Fluminense enfrenta Nova Iguaçu tentando manter liderança

Tentando manter a liderança da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, o Fluminense mede forças com o Nova Iguaçu nesta quarta-feira (16), a partir das 21h35 (horário de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro, pela 7ª rodada da competição. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Preparação finalizada no CT Carlos Castilho! Amanhã é #DiaDeFlu! Pra cima, Fluzão!