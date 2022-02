O América-MG derrotou o Patrocinense por 2 a 0, nesta quarta-feira (16) no estádio Independência, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Com o triunfo o Coelho chegou aos 13 pontos.

