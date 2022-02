Pia convoca três jogadoras na véspera da estreia em torneio da França

A técnica Pia Sundhage convocou hoje (15) mais três jogadoras para integrar a seleção brasileira que estreia nesta quarta-feira (16) no Torneio Internacional da França, em Caen, na Normandia. Foram chamadas a atacante Ludmila, do Real Madrid (Espanha); a meia Ana Vitória, do Benfica (Portugal); e a zagueira Lauren, do Madrid CFF (Espanha).

A atacante Ludmila, do Atlético de Madrid (ESP), a meia Ana Vitória, do Benfica (POR) e a zagueira Lauren, do Madrid CFF (ESP), estão convocadas para defender a Seleção Brasileira Feminina na disputa do Torneio Internacional da França. pic.twitter.com/XtR4CIjEBC — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) February 15, 2022

Ludmila e Ana Vitória substituirão, respectivamente, a atacante Bia Zaneratto (Palmeiras) e a meia Julia Bianchi, ainda em recuperação de efeitos deletérios da covid-19. A zagueira Lauren também ganhou chance na seleção principal: ela estava em período de treino na seleção Sub-20.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasil encara a Holanda amanhã (16), às 14h (horário de Brasília) , no primeiro jogo no Torneio Internacional da França, competição amistosa que irá até 22 de fevereiro. A seleção volta a campo no dia 19 contra a anfitriã França e, por último, enfrentará a Finlândia.

Tags