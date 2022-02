Grand Slam define seleções adulta e juvenil de taekwondo para 2022

Uma publicação compartilhada por CBTKD (@cbtkd.oficial)

O evento reunirá 528 atletas, entre eles Ícaro Miguel, Edival "Netinho" Marques e Milena Titoneli, que estiveram na Olimpíada de Tóquio (Japão), e Maicon Andrade, bronze nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Os vencedores das 16 categorias adultas (oito no masculino e oito no feminino) e das 20 juvenis (dez por gênero) poderão representar o Brasil na competição que a CBTkd entender ser a principal da temporada para ambos. Vale lembrar que, em agosto deste ano, ocorrerá o Mundial juvenil, em Sofia (Bulgária). Em novembro, será disputado o Mundial adulto, em Cancún (México).

O torneio ainda contará com uma seletiva nacional aberta, onde atletas iniciantes poderão se classificar para competir no Grand Slam. Além do kyorugui (combate), o campeonato terá disputa no poomsae (na qual o lutador executa movimentos contra adversários "imaginários").

"A confederação busca levar o taekwondo por todo o território nacional e, assim, promover a oportunidade para todos os atletas do país mostrarem seu talento", comentou o presidente da CBTkd, Alberto Maciel, em nota à imprensa.

