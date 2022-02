Em casa, Botafogo-PB busca empate com Fortaleza na Copa do Nordeste

O duelo que abriu a quinta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste terminou empatado. Nesta terça-feira (15), Botafogo-PB e Fortaleza empataram por 1 a 1 no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Fim de jogo: Botafogo-PB 1 x 1 Fortaleza. #BOTxFOR pic.twitter.com/kl54xWcJZ4 — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) February 16, 2022

O Belo assumiu provisoriamente o quinto lugar do Grupo B, com os mesmos cinco pontos de Náutico (quarto) e CRB (terceiro), superado pelo saldo de gols. O Leão do Pici permanece na ponta do Grupo A, com nove pontos, mas tem a liderança ameaçada por CSA (sete pontos) e Sport (seis), que ainda jogam pela rodada. Foi o terceiro empate consecutivo do Tricolor na competição.

Os donos da casa iniciaram melhor, marcando forte e dando trabalho ao trio de zaga do Fortaleza com os atacantes Nicolas e Leilson. O Leão do Pici demorou, mas encontrou espaços pela direita. Aos 30 minutos, Yago Pikachu foi lançado pelo meia Matheus Vargas, tentou deslocar o goleiro Luís Carlos e mandou ao lado. Aos 39, o lateral foi novamente acionado e cruzou para o atacante Romarinho, de cabeça, abrir o marcador para os visitantes.

O empate veio no começo da etapa final. Aos oito minutos, o meia Anderson Paraíba cruzou da esquerda e Leilson mandou para as redes. A virada quase veio quatro minutos depois, mas Leilson, livre na área, de frente para o goleiro Fernando Miguel, mandou para fora. O Tricolor se lançou ao ataque para retomar a vantagem, mas sucumbiu à marcação do Belo, que segurou o empate.

O Fortaleza recebe o Bahia neste sábado (19), às 17h45 (horário de Brasília), na Arena Castelão, na capital cearense. O Botafogo volta a campo na quinta-feira da próxima semana (24), às 21h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife.

