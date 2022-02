Atlético vence Athletic com pênalti polêmico e vira líder no Mineiro

Um gol de pênalti nos acréscimos da etapa final, muito contestado pelo Athletic, decretou a vitória por 1 a 0 do Atlético-MG no jogo que abriu a sétima rodada do Campeonato Mineiro. A partida desta terça-feira (15), no Mineirão, em Belo Horizonte, foi a última do Galo antes de decidir a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, às 16h (horário de Brasília) deste domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá.