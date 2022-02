Copa América de triatlo tem dobradinha brasileira no topo do pódio

Uma publicação compartilhada por Triathlon Brasil (@triathlonbrasil)

A paulista de 27 anos disputou a liderança do início ao fim com a canadense Emy Legault. A rival concluiu a natação um segundo à frente, mas Luísa respondeu tomando a dianteira no ciclismo e conteve as investidas da adversária na corrida para finalizar a prova em uma hora e 50 segundos, um a menos que Legault. A japonesa Sarika Nakayama completou o pódio. Gabrielle Lemes (6ª) e Alice Tinelli (12ª) também representaram o Brasil no evento.

No masculino, Manoel encerrou a parte de nado na sétima posição, diminuindo a diferença na bicicleta e consolidando a reação ao correr um segundo mais rápido que os principais adversários, tomando a liderança nos 500 metros finais. O cearense de 26 anos concluiu o percurso em 52 minutos e 11 segundos. O chileno Diego Moya, que comandou a prova quase de ponta a ponta, terminou em segundo, com o norte-americano Marc Dubrick em terceiro. Kauê Willy (4º), Yago Alves (17º), Felipe Bianchi (18º), Gabriel Lecheta (21º) e Matheus Oliveira (22º) foram os demais brasileiros na etapa.