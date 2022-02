Flamengo x Burgos ao vivo: onde assistir à final do Mundial de Clubes Fiba

Flamengo e San Pablo Burgos disputam a final do Mundial de Clubes da International Basketball Federation (Fiba) hoje, domingo (13/02); veja onde assistir ao vivo, horário e últimas notícias

Flamengo e San Pablo Burgos se enfrentam hoje, domingo (13/02), a partir das 15 horas (horário de Brasília), em partida válida pela final do Mundial de Clubes da International Basketball Federation (Fiba). A partida acontece em Cairo, no Egito e terá transmissão no Brasil.

O FlaBasquete é o representante da América do Sul e está em busca do seu bicampeonato na competição. Do outro lado, o San Pablo Burgos é o atual campeão mundial e bicampeão europeu.

Para o público brasileiro, a partida será transmitida ao vivo no canal ESPN 3, para assinantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Brasil permanece na vice-liderança do ranking de seleções da Fifa

Dirigente projeta vela mais dinâmica em Paris com novas classes

Após boa estreia, Nicole mira vaga na final do skeleton neste sábado

Flamengo x San Pablo Burgos ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN 3: canal por assinatura

Quando será Flamengo x San Pablo Burgos

Hoje, 13 de fevereiro (13/02), a partir das 15 horas

Onde será Flamengo x San Pablo Burgos

Cairo, Egito

Tags