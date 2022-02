Governo do RJ divulga edital com 600 vagas do Programa Bolsa Atleta

O Governo do Rio de Janeiro divulgou hoje (12) o edital com as regras para a seleção de 600 atletas e paratletas do estado no Programa Bolsa Atleta, que prevê pagamentos de R$ 500 a R$ 5 mil para auxiliar a manutenção da carreira dos atletas de alto rendimento e a formação de novos talentos.

O edital com as regras para concorrer está disponível na página da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer na internet. Ao longo de 2022, o Bolsa Atleta do governo do Rio deve receber um total de R$ 6,3 milhões em investimentos.

O programa contempla cinco categorias para atletas e paratletas de acordo com as competições em que já tenham participado: Olímpica & Paralímpica, Internacional A, Internacional B, Nacional A e Nacional B. Dentro de cada uma delas há ainda diferentes categorias de acordo com o resultado obtido pelo atleta na competição, além de divisões de acordo com a faixa etária.

Segundo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, 85% das bolsas serão destinadas para atletas e paratletas da base, o que corresponde a 58% dos recursos destinados.

Atletas que já tenham algum benefício público ou privado poderão concorrer, mas, caso sejam selecionados, terão direito a apenas 80% do valor da bolsa prevista para sua categoria.

