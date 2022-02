Botafogo demite Enderson Moreira após derrota para Flu no Carioca

Apesar do título da Série B e da volta à elite do futebol brasileiro, Enderson Moreira não é mais o treinador do Botafogo. O clube anunciou a saída do técnico na tarde desta sexta-feira (11). O treinador assumiu o Alvinegro carioca em julho do ano passado, deixando o clube com um rendimento de 73%. Em 31 jogos, foram sete empates, vinte vitórias e apenas quatro derrotas. A última delas, nesta -feira (10), por 2 a 1 para o Fluminense pela rodada do Campeonato Carioca, no qual o clube ocupa a terceira posição com dez pontos conquistados.

Mudança no comando técnico: Enderson Moreira não é mais o técnico do Botafogo.



Saiba mais em nosso site: https://t.co/lJk9tgV1zH pic.twitter.com/XwzA7rrIIL — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 11, 2022

A diretoria botafoguense ainda não anunciou o substituto de Moreira, mas sonda dois técnicos portugueses: Luis Castro e Antonio Oliveira.

Em nota, o Botafogo explicou que "em momento de transição para um novo modelo de gestão, mudanças são naturais e necessárias ao novo projeto”. Além de Enderson Moreira, deixam o clube os auxiliares Luis Fernando Flores e Ailton Serafim, além do Preparador Físico Edy Carlos Soares.

O Botafogo volta a campo neste para enfrentar o Vasco, no Estádio Casteção, em São Luis (Maranhão).

