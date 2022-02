Fluminense vence clássico com Botafogo de virada no Nílton Santos

O Fluminense mostrou força e venceu o clássico com o Botafogo por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (10) no estádio Nílton Santos, pela 5ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

VEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! Com gols de Willian Bigode e Luccas Claro, o #TimeDeGuerreiros vence o clássico contra o Botafogo por 2 a 1, de virada, pela quinta rodada do @Cariocao! NEEEENSE!