Edu marca nos acréscimos e leva Cruzeiro à liderança do Mineiro

Foi nos acréscimos, com gol do atacante Edu, que o Cruzeiro derrotou o Democrata por 1 a 0, nesta quarta-feira (9) no estádio do Mineirão, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado a Raposa chegou aos 12 pontos, assumindo a liderança.

MAIS UMA VITÓRIA!

MAIS TRÊS PONTOS NA CONTA!

ISSO É CRUZEIRO! pic.twitter.com/Q83YkYFgYO — Cruzeiro