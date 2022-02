Brasil permanece na vice-liderança do ranking de seleções da Fifa

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (10) o primeiro ranking de seleções no ano da Copa do Mundo do Catar. O Brasil continua ocupando a vice-liderança da lista, atrás da líder Bélgica. O grande destaque foi o Senegal, que, após conquistar a Copa Africana de Nações no último final de semana, alcançou a sua melhor posição na história do relação.