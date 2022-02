Basquete feminino é superado pela Austrália na estreia no Pré-Mundial

A seleção brasileira de futebol tropeçou na estreia do Pré-Mundial de Basquete Feminino ao perder por 65 a 52 para a Austrália, na manhã desta quinta-feira (10), em Belgrado (Sérvia). Estão em jogo três vagas para o Mundial em 2023, uma delas já garantida pela seleção australiana, pois o país sediará o evento mundial no segundo semestre de 2023. Brasil, Coréia do Sul e a anfitriã Sérvia estão na briga pelas outras duas vagas.

No próximo sábado (12), a seleção comandada pelo técnico José Neto volta à quadra em jogo decisivo contra a Coreia do Sul, às 14h (horário de Brasília). O terceiro e último jogo será às 17h de domingo (13), contra a anfitriã Sérvia, atual campeã europeia.