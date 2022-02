Tata, ex-meia e auxiliar técnico de Muricy Ramalho, morre aos 68 anos

Uma publicação compartilhada por Muricy Ramalho (@muricyramalhoreal)

A dupla começou a trabalhar junta na Portuguesa Santista (Briosa), em 1999. Os primeiros títulos do duo vieram quando comandaram o Náutico (estaduais de 2001 e 2002). Depois foram campeões gaúchos à frente do Internacional (2003 e 2005) e também levantaram o troféu do Paulistão em 2004 com o São Caetano.

Os holofotes para dupla se intensificaram no São Paulo, no qual escreveram história no clube ao conquistarem o tricampeonato brasileiro (2006, 2007 e 2008).