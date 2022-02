Lukaku classifica Chelsea para final contra Palmeiras no Mundial

Um gol de Romelu Lukaku no primeiro tempo garantiu ao Chelsea uma vitória de 1 a 0 sobre o Al Hilal, da Arábia Saudita, nesta quarta-feira (9) para selar uma vaga na final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Os campeões europeus enfrentarão o Palmeiras, campeão da Libertadores, no sábado (12), no Estádio Mohammed bin Zayed em Abu Dhabi, depois do gol do atacante belga Lukaku, que disparou de curta distância aos 32 minutos de jogo.