Goiano: Atlético vence Aparecidense e assume liderança do Grupo B

O Atlético-GO derrotou a Aparecidense por 2 a 0, nesta quarta-feira (9) no estádio Antônio Accioly, e assumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Goiano com 9 pontos conquistados.

GRANDE VITÓRIA! Em partida consistente do início ao fim, o Atlético Goianiense venceu a Aparecidense por 2 a 0. Gols de Wellington Rato e Shaylon. PRA CIMA! ⚽⚽ Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags