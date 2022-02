Mineiro: América-MG derrota Pouso Alegre e cola no líder Galo

O América-MG derrotou o Pouso Alegre por 1 a 0, nesta terça-feira (8) no estádio Manduzão, na partida que abriu a 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Com este resultado o Coelho assume a vice-liderança da competição com os mesmos 10 pontos do líder Atlético-MG, que mede forças com o lanterna URT na próxima quarta-feira (9).

