Joia de 17 anos brilha, Botafogo vence e reassume a ponta do Carioca

O Botafogo reassumiu a liderança do Campeonato Carioca ao superar o Nova Iguaçu por 2 a 0 nesta segunda-feira (7), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O atacante Matheus Nascimento, de 17 anos e grande promessa da base alvinegra, foi decisivo, marcando dois gols, um deles de letra.

Com dois GOLAÇOS de Matheus Nascimento, Botafogo vence o Nova Iguaçu e reassume a liderança do Campeonato Estadual.