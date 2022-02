Jaqueline Mourão estreia em Pequim e se torna recordista olímpica

A estreia da veterana Jaqueline Mourão nesta terça-feira (8) na prova de sprint (esqui cross-country) nos Jogos de Inverno de Pequim (China) entrou para a história do esporte do país. A atleta, de 46 anos, em sua quinta edição na neve, tornou-se hoje recordista de participações olímpicas do Brasil: oito ao todo.

HISTÓRICO!



Com a largada no Sprint, JAQUELINE MOURÃO se torna a atleta do