CPB anuncia melhores do ano por modalidade no Prêmio Paralímpicos

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou nesta terça-feira (8) os 24 atletas eleitos como os melhores de 2021 das respectivas modalidades no Prêmio Paralímpicos, em cerimônia realizada em São Paulo. Quatorze dos ganhadores foram medalhistas na Paralimpíada de Tóquio (Japão), sendo que oito deles conquistaram o ouro.

No atletismo, o premiado foi Yelstin Jacques, campeão paralímpico nos cinco mil e nos 1,5 mil metros. Nesta última prova, o fundista não somente quebrou o recorde mundial da classe T11 (cegos) como obteve a centésima medalha de ouro do Brasil na história dos Jogos. Na natação, Carol Santiago foi reconhecida pelos cinco pódios atingidos em Tóquio, aparecendo três vezes no topo da classe S12 (baixa visão), nos 50 e nos cem metros (m) livre e nos 100 m peito.

O primeiro premiado da noite é Yeltsin Jacques, pelo #Atletismo! Ele conquistou a 100ª medalha de ouro do Brasil em Jogos Paralímpicos durante Tóquio! #PrêmioParalímpicos por @loteriascaixa pic.twitter.com/rJ3xxWXuBg Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine February 8, 2022

Ouro nos 200 m da classe VL2 (canoa para atletas que utilizam braços e tronco para a remada), Fernando Rufino, o Cowboy de Aço, foi escolhido como melhor da canoagem. No halterofilismo, a ganhadora foi Mariana D'Andrea, campeã paralímpica na categoria até 73 quilos (kg). No judô, a vencedora foi Alana Maldonado, que foi ao topo do pódio na categoria até 70 kg.