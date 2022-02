Marcelo Cabo pede demissão do Atlético-GO após 4 rodadas do Estadual

Marcelo Cabo não é mais treinador do Atlético-GO. Na manhã desta segunda-feira (7), o técnico pediu demissão do clube, em postagem nas redes sociais e foi atendido pela diretoria, em nota publicada no início desta tarde. O desligamento ocorre após a segunda derrota seguida o Dragão no Campeonato Goiano, a mais recente no último sábado (5), por 3 a 2, no clássico contra o Vila Nova.

“Quero agradecer a todos os profissionais com quem tive a honra de trabalhar, ao grupo de jogadores e aos torcedores que, em todos os momentos, sempre apoiaram e colaboraram em minhas passagens pelo Dragão. Desejo ótima sorte a todos a todos", disse o treinador carioca, de 56 anos, em mensagem no Instagram.