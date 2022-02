Paulinho decide e garante vitória do Corinthians no Paulista

Contando com o brilho do meio-campista Paulinho, o Corinthians derrotou o Ituano de virada por 3 a 2, neste domingo (6) no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado o Timão assumiu a liderança do Grupo A com sete pontos.

Fim de jogo! Em Itu, tinha que ser uma #ViradaGigante do Timão!!! VAMOS!



Ituano 2 Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags