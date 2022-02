Grêmio assume liderança do Campeonato Gaúcho

O Grêmio assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho após derrotar o Guarany de Bagé por 2 a 0, neste domingo (6) em Porto Alegre, pela 4º rodada da competição. Com o triunfo o Tricolor chegou aos 10 pontos, abrindo uma vantagem de 1 ponto sobre o vice-líder Ypiranga.

Fim de jogo: #Grêmio 2x0 Guarany



Janderson fez o primeiro gol dele com o nosso manto e o Diego Souza fechou o marcador na Arena! Com 10 pontos conquistados, assumimos a liderança do #Gauchão2022!





