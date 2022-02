Perto de completar 50 anos, Kelly Slater conquista título de Pipeline

Prestes a completar 50 anos de idade (no dia 11 de fevereiro), o 11 vezes campeão mundial de surfe Kelly Slater conquistou neste sábado (5) a primeira etapa da temporada 2022 do Circuito Mundial de Surfe, que doi disputada em Pipeline (Havaí). Para alcançar este feito o norte-americano superou na decisão o havaiano Seth Moniz.

Com o título, alcançado ao superar o local por 18,77 (com direito a um 9,00 ao completar um tubo de backdoor) a 12,53, o maior nome da história do surfe se tornou o atleta mais velho a conquistar uma etapa do circuito mundial.

Congratulations, @kellyslater winner of the Billabong Pro Pipeline.@billabong1973 pic.twitter.com/g9fuk2PHt6

Ausência brasileira

Se a final teve o brilho de Slater, teve também a ausência dos atletas do Brasil. O dia começou com as quartas de final, onde Miguel Pupo deixou pelo caminho o peruano Lucca Mesinas e Caio Ibelli foi melhor do que o estreante Samuel Pupo na disputa entre brasileiros.

Nas semifinais Slater não deu oportunidade para Miguel Pupo, e Caio Ibelli caiu diante de Seth Moniz.

