Mundial de Clubes: Al Ahly bate Monterrey e enfrenta Palmeiras na semi

O Al Ahly será o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes. Mesmo sem seis titulares, que defendem a seleção Egípcia na Copa Africana de Nações, a equipe mostrou organização tática, boa técnica, muito apoio da torcida e superou o favorito Monterrey (México) com uma vitória por 1 a 0, no Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi. O time egípcio mostrou que pode dar trabalho ao Alviverde no duelo da próxima terça-feira (8), às 13h30 (horário de Brasília), no mesmo estádio.