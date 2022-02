Em jogo muito equilibrado, CSA bate CRB no primeiro clássico do ano

O CSA saiu vitorioso no primeiro clássico do campeonato alagoano de 2022. Jogando no estádio Rei Pelé, o Azulão fez 1 a 0 no CRB pela 3ª rodada do torneio. O gol do jogo saiu logo aos cinco minutos de partida. Felipe Augusto cruzou, Lucas Barcelos bateu e forçou o goleiro adversário a ceder o rebote. Foi aí que chegou o atacante Rodrigo Rodrigues para bater forte e balançar as redes.

