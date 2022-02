Cruzeiro vira sobre Caldense e assume ponta do Mineiro

Com um gol no último minuto, o Cruzeiro venceu, de virada, a Caldense por 2 a 1, no Ronaldão, em Poços de Caldas, e assumiu temporariamente a liderança do Campeonato Mineiro. A Raposa chegou a 9 pontos, mas pode ser ultrapassada por América e Atlético, que ainda jogam nesta rodada.

