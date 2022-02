Inter e Real Brasília fazem esta noite 1º duelo da Supercopa Feminina

A temporada 2022 do futebol feminino no país começa oficialmente nesta sexta-feira (4), com a Supercopa do Brasil. O duelo entre Internacional e Real Brasília abre a competição no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h (horário de Brasília). Mais tarde, às 21h30, o Grêmio encara o Cruzeiro no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).



A competição será a oportunidade para os clubes testarem os reforços de 2022. O Inter, por exemplo, trouxe seis caras novas, sendo quatro ex-atletas do Cruzeiro: a zagueira Thamirys, a lateral Eskerdinha e as meias Duda e Capelinha. O Real Brasília acertou com quatro jogadoras, entre elas a atacante Dany Helena, artilheira do Campeonato Brasileiro em 2018, pelo Flamengo.

Hoje tem Supercopa do Brasil de Futebol Feminino! Dois jogos abrem a primeira fase nessa sexta-feira... Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags