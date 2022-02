CBF define tabela da Série B com duelo Cruzeiro x Bahia na 1ª rodada

A Série B do Campeonato Brasileiro de futebol já tem todos os confrontos definidos das 38 rodadas de 2022. A competição começa no dia 8 de abril e já na primeira rodada (até o dia 9) terá ex-campeões da elite do futebol nacional frente a frente: Cruzeiro x Bahia. Outros grandes clubes também lutarão para retornar à Série A: o Vasco estreará contra o Vila Nova; o Grêmio contra a Ponte Preta; o Sport contra o Sampaio Corrêa; e a Chapecoense contra o Ituano.

