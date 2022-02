Campeão da Copinha pode virar terceiro goleiro do Palmeiras no Mundial

O goleiro Mateus, titular do Palmeiras na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, embarca neste sábado (5) para os Emirados Árabes Unidos, onde será integrado ao elenco que treina para disputar o Mundial de Clubes. A viagem às pressas ocorre após Vinícius Silvestre, um dos três arqueiros que estão em Abu Dhabi, testar positivo para o novo coronavírus (covid-19).



A Federação Internacional de Futebol (Fifa) determina que três dos atletas inscritos no Mundial sejam goleiros. Mateus, porém, será incluído na lista de 23 jogadores apenas se Vinícius Silvestre - que segue com o elenco alviverde, mas se encontra isolado dos demais - continuar testando positivo até domingo (6), data limite para envio da relação. O embarque do jovem de 19 anos, portanto, é uma precaução. Os outros dois arqueiros do grupo são o titular Weverton e o reserva Marcelo Lomba.



Mateus foi um dos destaques alviverdes no título da Copa São Paulo. O goleiro de 1,99 metro, que chegou ao clube em 2016, após atuar no XV de Piracicaba, foi vazado somente cinco vezes em nove partidas. Apesar de ainda não ter estreado na equipe principal, o jovem foi relacionado pelo técnico Abel Ferreira para nove jogos do profissional no ano passado.



Outros dois campeões da Copinha integram o grupo que está em Abu Dhabi: o lateral Vanderlan e o atacante Giovani. Eles viajaram devido aos testes positivos para covid-19, ainda no Brasil, do lateral Joaquín Piquerez e do atacante Gabriel Veron. A dupla continua sendo testada e embarcará para os Emirados Árabes se apresentar resultado negativo até domingo.



O Palmeiras estreia no Mundial nesta terça-feira (8), às 13h30 (horário de Brasília), contra o ganhador de Al Ahly (Egito) e Monterrey (México), no estádio Al Nahyan. A final será no outro domingo (12), no mesmo horário, no estádio Mohammed Bin Zayed, também em Abu Dhabi.

