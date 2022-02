Athletico arranca empate com Londrina pelo Campeonato Paranaense

Um gol nos acréscimos do segundo tempo evitou a primeira derrota do Athletico no Campeonato Paranaense e deu fim aos 100% de aproveitamento do Londrina. Nesta quinta-feira (3), Tubarão e Furacão empataram por 1 a 1 no estádio do Café, em Londrina (PR), encerrando a quarta rodada do Estadual.

Jogo movimentado no final, com dois gols e pontos divididos no Estádio do Café.

Furacão segue invicto no #Paranaense2022.#Athletico #LECxCAP pic.twitter.com/IbKpVJJokB — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 4, 2022

Apesar do gol sofrido no fim, os anfitriões seguem na liderança da competição, agora com dez pontos. O Rubro-Negro, que disputa o torneio com a equipe sub-23, continua invicto, mas caiu para o sexto lugar, com seis pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Londrina teve mais volume de jogo no primeiro tempo, mas a melhor chance foi do Athletico. Aos 28 minutos, o lateral Julimar cruzou pela direita, o meia João Pedro desviou na pequena área e o zagueiro Saimon salvou em cima da linha. Na sobra, João Pedro dividiu com o goleiro Matheus Nogueira e mandou por cima.

O Furacão voltou melhor do intervalo e quase marcou aos 17 minutos, em chute cruzado de Julimar, na sobra de uma finalização de João Pedro, travada pela zaga. Mas foi o Tubarão quem chegou ao gol primeiro. Aos 42 minutos, o volante João Paulo bateu falta pela direita e o zagueiro Augusto, de cabeça, mandou para as redes. Quando a partida caminhava para o fim com vitória do Londrina, Daniel Cruz salvou os visitantes. Aos 49, o atacante cobrou falta com força, no ângulo, decretando o empate.

Mais cedo nesta quinta, o Cianorte derrotou o lanterna (e ainda zerado) União por 1 a 0 no Anilado, em Francisco Beltrão (PR). O meia Zé Vitor decretou a vitória do Leão do Vale, que aparece na quarta posição, com sete pontos.