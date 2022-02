Palmeiras desembarca e já faz 1º treino com foco na estreia do Mundial

O Palmeiras já está nos Emirados Árabes Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. A delegação chegou à capital Abu Dhabi na manhã desta quinta-feira (3) - à tarde , no horário local - após 14 horas de viagem. Em seguida, realizou o primeiro treino em solo asiático no estádio Zayed Sports City.

Conversa com o professor e bora para o primeiro treino em Abu Dhabi. A partir daqui… sem imagens!