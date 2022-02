No ritmo de Marcos Leonardo, Santos supera o Corinthians no Paulista

O primeiro clássico do Campeonato Paulista de 2022 terminou com vitória de 2 a 1 do Santos sobre o Corinthians graças ao brilho de um jovem atacante, Marcos Leonardo. O garoto de 18 anos marcou os dois gols do Peixe na partida disputada nesta quarta-feira (2) na Neo Química Arena, em São Paulo, válida pela 3ª rodada da competição.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! ⚪⚫



De virada e com dois gols de Marcos Leonardo, Santos derrota o Corinthians em Itaquera por 2 a 1. AQUELE BEIJINHO PRA QUEM VENCEU!