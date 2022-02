Marinho marca na estreia e Flamengo bate Boavista por 3 a 0

Com gol do estreante Marinho, o Flamengo derrotou o Boavista por 3 a 0, nesta quarta-feira (2) no estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda, e ficou na liderança da Taça Guanabara do Campeonato Carioca com 7 pontos.

FIM DE JOGO NO RAULINO! Com gols de Marinho, Pedro e Gabigol, o Mengão vence o Boavista por 3 a 0, pela terceira rodada do Carioca! #CRF #VamosFlamengo



