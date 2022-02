Com Andressinha e Bia Zaneratto, Palmeiras apresenta elenco feminino

O Palmeiras apresentou nesta quinta-feira (3) os reforços contratados para o time feminino, que disputará os Campeonatos Brasileiro e Paulista, a Libertadores e a Supercopa Brasileira. A estreia das Palestrinas será justamente nesta última competição, neste domingo (6), às 10h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Uma das caras novas é velha conhecida da torcida: Bia Zaneratto. A atacante de 28 anos defendeu o Palmeiras nas duas últimas temporadas, sempre emprestada pelo Wuhan Xinjiyuan (China). Agora a contratação é definitiva. Em 2020, a passagem foi curta, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), com apenas dois jogos (e dois gols). Em 2021, cedida até a Olimpíada de Tóquio (Japão), ela atuou 15 vezes, com 13 gols e oito assistências, sendo artilheira e eleita a melhor jogadora do último Brasileiro.