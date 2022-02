Campeonato Carioca: Cano marca e Fluminense supera o Audax

Graças ao faro de gol do argentino Germán Cano, o Fluminense bateu o Andax por 1 a 0, nesta quinta-feira (3) no estádio Luso-Brasileiro, e assumiu a 4ª posição da Taça Guanabara do Campeonato Carioca com 6 pontos.

VEEEEEENCE O FLLLLLLLUMINEEEENSE! Com gol de @Germancanoofi, o #TimeDeGuerreiros vence o Audax e consegue a segunda vitória no @Cariocao. Domingo, às 16h, tem clássico Fla-Flu no estádio Nilton Santos! VAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/vghTQDeHTZ — Fluminense F.C.